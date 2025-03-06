Провалились: хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл первое сражение четвертьфинала «Старту»

«Ну, во-первых, мне хотелось бы поздравить болельщиков. “Старт” в плей-офф давно не выиграл. В прошлом году мы вышли в плей-офф за последние много лет и не выиграли. Мы проиграли две игры “Динамо-Москве”, и эта победа дорогого стоит. Мы настраивались на игру. На игру плей-оффа, где должна быть жесткая борьба мужская. Я думаю, что так и происходило. Команда очень неплохо выполняла тренерскую установку и не давала как-то, так скажем, залезать в наши зоны, из которых можно забивать. Ну или, по крайней мере, мало таких моментов было у “СКА-Нефтяника”. Много били издалека они. Вратарь хорошо наш сыграл. Юра Иванчиков травму получил, вышел молодой парень. Отстоял на отлично. Лучшего игрока матча получил от наших ребят сегодня. Еще раз всех победить всех с победой, думаю, что в Хабаровске, конечно, нам будет очень тяжело, но мы настроены в любом случае бороться и руки опускать не будем. Понятно, что команда “СКА-Нефтяник” мастеровитая и много хороших, сильных игроков, и обыграть ее один раз — это чертовски тяжело, обыграть ее два раза практически невозможно. Но нам нужно стараться, и мы будем стараться для наших болельщиков», — прокомментировал игру Андрей Рушкин, главный тренер ХК «Старт».