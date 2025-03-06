Провалились: хабаровский «СКА-Нефтяник» проиграл первое сражение четвертьфинала «Старту»

Кемеровский «Кузбасс» завершил его на первом месте, Архангельский «Водник» на втором, Хабаровский «СКА-Нефтяник» на третьем, Московское «Динамо» на четвертом, Иркутская «Байкал-Энергия» на пятом, Нижегородский «Старт» на шестом, Красноярский «Енисей» на седьмом и замыкает восьмерку Новосибирский «Сибсельмаш».
Соответственно, в первом туре четвертьфиналов сыграют в Новосибирске «Сибсельмаш» и «Кузбасс», в Иркутске «Байкал-Энергия» и «Динамо», в Нижнем Новгороде «Старт» и «СКА-Нефтяник» и в Красноярске «Енисей» и «Водник». Напомню, что в одной четвертой борьба ведется до двух побед в серии. Если счет во встречах равный, то играется третий матч. Сначала соперника принимает команда, занявшая в регулярном чемпионате место пониже, затем наоборот.
Ну, а теперь к сражению в Нижнем Новгороде. Впрочем, сражением матч на стадионе «Труд» — первом четвертьфинале плей-оффа для «Старта» и «СКА-Нефтяника» сезона 2024−2025 можно назвать довольно условно. «Старт», да, сражался, а вот «СКА-Нефтяник», хоть и вышел на нижегородский лед в оптимальном составе, похоже, просто отбывал номер. Не изменило ситуацию даже появление в составе армейцев Юрия Шардакова. Впрочем, чего ждать от лидера, довольно много пропустившего и пытающегося по ходу турнира войти в игру?
Ну, и уже традиционно добавим к причинам поражения нижегородскую погоду, снова озадачившую хабаровчан, отвыкших играть на открытом льду весной. Перед матчем Нижний Новгород встретил хабаровчан снегом с дождем, но местным умельцам лед удалось сохранить и подготовить. Конечно, насколько это было возможно. Погода погодой, но я вот не помню, чтобы у дружины Юрьева результат был сильно зависим от внешних условий. Разве только в метель в Мурманске сильно мешала.
СКА атаковал, вот только все набеги на ворота соперника завершались угловыми, а угловые ничем. «Старт» очень хорошо оборонялся, вратарь Юрий Иванчиков играл вообще выше всяких похвал. В атаке нижегородцы тоже превосходили хабаровский СКА. Уже на 5 минуте Дмитрий Баранов открыл счет в матче. Затем был дубль Петра Цыганенко на 11 и 13 минутах. После третьего гола в ворота Льва Шишкина тренерский штаб «СКА-Нефтяника» взял тайм-аут, но он мало что изменил.
На 20 минуте Денис Катков делает счет 4:0, а на 29 минуте «Старт» меняет травмированного Юрия Иванчикова на молодого Артема Ершова. Казалось бы, шанс для СКА, но нижегородцы к тому времени уже завладели инициативой на поле и смогли навязать хабаровчанам свой хоккей, которому СКА нечего было противопоставить. На 40 минуте забивает Вячеслав Вдовенко, на 45 минуте в раздевалку Никита Кочетов, и на перерыв команды уходят при тотальном преимуществе «Старта» — 6:0.
Во втором тайме СКА немного очнулся, и на 50 минуте Туомас Мяяття сумел размочить счет. На 70 минуте забивает Александр Егорычев. Но на 79 минуте «Старт» отвечает голом Дмитрия Барбакова. На 82 минуте забивает Кирилл Девятых, и создается ощущение, что хабаровчане понемногу возвращаются в игру. К сожалению хабаровских болельщиков хозяева поля в концовке матча сыграли лучше. На 88 минуте Вячеслав Вдовенко забивает восьмой гол и устанавливает окончательный счет матча — 8:3.
К сожалению, матч омрачился неприятным инцидентом. На 64 минуте Дмитрий Аникин столкнулся с игроком «Старта» и без сознания рухнул на лед. Полузащитника хабаровской команды со стадиона увезли на скорой. Насколько серьезную травму получил игрок, выяснят медики, но, скорее всего, в плей-офф этого сезона он на лед не выйдет. Жаль, что так получилось, и желаем Дмитрию здоровья.
«Я бы хотел поздравить команду “Старт” с хорошей игрой. Молодцы. Было видно, что они очень хорошо двигались и хотели выиграть. Я хочу всю ответственность за игру нашей команды взять на себя. Я считаю, что я не сумел ребят настроить на эту игру и выбрал тактику, которая, к сожалению, не принесла сегодня успеха. Команда “Старт” хорошо играла сегодня. С победой. Погодные условия? Сегодня был великолепный лед. Спасибо. Было очень приятно играть. Но всю ответственность я на себя беру. Я просто не смог ребятам донести, что нужно делать, и мы были не готовы к игре. К сожалению, так получилось, поэтому я всю ответственность беру на себя», — подчеркнул после матча Артур Федоров, наставник ХК «СКА-Нефтяник».
Разумеется, на пресс-конференции были вопросы, касающиеся состояния травмированного Дмитрия Аникина.
«Я не могу сказать. Я считаю, что если такой инцидент произошел на поле, такого не должно быть. Хотя сказали, что это хоккей, но, прежде всего — человек. Я считаю, что таких ситуаций не должно быть на поле. Если ты играешь в хоккей, ты играешь в хоккей. Если скорая помощь приезжает, то я не знаю… Здоровья Диме хотелось бы пожелать. Хоккей — это всего лишь наше хобби, а жизнь — это жизнь. Он молодой парень, поэтому не дай бог, что случилось. Надеюсь, что у него все хорошо, и хотелось бы, чтобы поменьше таких ситуаций было», — отметил Артур Федоров.
Наставник «Старта» игрой своей команды остался доволен.
«Ну, во-первых, мне хотелось бы поздравить болельщиков. “Старт” в плей-офф давно не выиграл. В прошлом году мы вышли в плей-офф за последние много лет и не выиграли. Мы проиграли две игры “Динамо-Москве”, и эта победа дорогого стоит. Мы настраивались на игру. На игру плей-оффа, где должна быть жесткая борьба мужская. Я думаю, что так и происходило. Команда очень неплохо выполняла тренерскую установку и не давала как-то, так скажем, залезать в наши зоны, из которых можно забивать. Ну или, по крайней мере, мало таких моментов было у “СКА-Нефтяника”. Много били издалека они. Вратарь хорошо наш сыграл. Юра Иванчиков травму получил, вышел молодой парень. Отстоял на отлично. Лучшего игрока матча получил от наших ребят сегодня. Еще раз всех победить всех с победой, думаю, что в Хабаровске, конечно, нам будет очень тяжело, но мы настроены в любом случае бороться и руки опускать не будем. Понятно, что команда “СКА-Нефтяник” мастеровитая и много хороших, сильных игроков, и обыграть ее один раз — это чертовски тяжело, обыграть ее два раза практически невозможно. Но нам нужно стараться, и мы будем стараться для наших болельщиков», — прокомментировал игру Андрей Рушкин, главный тренер ХК «Старт».
Сам инцидент на поле, в котором Дмитрий Аникин получил травму, наставник нижегородской команды комментировать отказался. По его мнению, нет смысла выслушивать различные точки зрения — они у всех разные. Пусть в инциденте разбирается судейский комитет. В то же время он пожелал игроку здоровья и пообещал, что его без внимания в Нижнем Новгороде не оставят.
«Чем сможем, здесь, в Нижнем Новгороде, поможем. Возьмем контакты, телефоны, в больнице будем следить за ним. Если нужна какая-то помощь, я думаю, что окажем», — пообещал Андрей Рушкин.
Главный тренер «Старта» абсолютно прав: выигранное сражение еще не значит выигранную битву. Противостояние продолжится в Хабаровске, и, думаю, «СКА-Нефтяник» будет достаточно мотивирован, чтобы достойно ответить нижегородцам на своем льду. Надеюсь, противостояние не завершится в двух матчах, и болельщиков с берегов Амура ожидают насыщенные, полные борьбы дни. Ответная игра состоится в арене «Ерофей» уже 8 марта, и своих надо бы поддержать, причем не с дивана, а на трибунах.
Результаты матчей этого дня неприятно удивили не только хабаровских болельщиков: «Старт» — «СКА-Нефтяник» — 8:3, «Енисей» — «Водник» — 4:2, «Сибсельмаш» — «Кузбасс» — 1:6, «Байкал-Энергия» — «Динамо» — 4:6.