Шантарские острова в Хабаровском крае защитят от браконьеров охранной зоной

Охранную зону нацпарка «Шантарские острова» предлагают создать в Охотском море у берегов Хабаровского края. Цель — защита водных биоресурсов и птиц от браконьерства и от беспокойства проходящими судами и туристами, сообщает ИА AmurMedia.
Проект соответствующего приказа ведомства размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает Fishnews (16+). В Минприроды Хабаровского края информагентству AmurMedia подтвердили создание охранной зоны. Охранная зона по акватории создается вокруг ООПТ как дополнительная мера защиты.
Напомним, национальный парк «Шантарские острова» создан постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1304 «Об учреждении национального парка “Шантарские острова”». Охранная зона национального парка не создана.
Согласно пояснительной записке, планируемая охранная зона национального парка «Шантарские острова» создается на прилегающей к национальному парку водной акватории Охотского моря шириной от 1 до 20 км. Расположена в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе.
Общая площадь охранной зоны составляет 396,4 тыс. га.
Промышленных, сельскохозяйственных, линейных объектов, а также населенных пунктов в предлагаемых границах охранной зоны нет.
В охранной зоне в летний период встречаются гренландский и серый киты, включенные в Красную книгу РФ, косатки, белухи, тюлени и другие морские млекопитающие. Воды изобилуют промысловыми видами рыб и крабов, особенно в районе острова Прокофьева.
Основную угрозу для животного мира в границах планируемой охранной зоны представляют незаконный промысел водных биоресурсов, коммерческое судоходство, беспокойство морских млекопитающих и птиц туристами, отмечают авторы документа.
Предполагается, что режим охранной зоны будет включать, помимо прочего, запрет на промышленное рыболовство и рыболовство в целях аквакультуры, а также запрет на проход и стоянку судов, в том числе маломерных, без согласования с администрацией ООПТ, вне водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.