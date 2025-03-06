Шантарские острова в Хабаровском крае защитят от браконьеров охранной зоной

Предполагается, что режим охранной зоны будет включать, помимо прочего, запрет на промышленное рыболовство и рыболовство в целях аквакультуры, а также запрет на проход и стоянку судов, в том числе маломерных, без согласования с администрацией ООПТ, вне водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест.