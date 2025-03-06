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Владивосток примет крупнейший турнир по кикбоксингу K1

С 7 по 9 марта 2025 года во Владивостоке состоится Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе K-1 (фулл-контакт), сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал президент Федерации кикбоксинга в Приморье Виктор Тарабарин, состязания будут проходить в спортивном комплексе «Динамо» по адресу: Владивосток, ул. Западная, 13. Всего в турнире примут участие около 300 спортсменов.

«В турнире примут участие бойцы из всех регионов: Якутии, Хабаровска, Амурской области, Магадана, Камчатки, Еврейской автономной области и Сахалина. Кульминацией состязаний станут гала-финалы. Ожидаются зрелищные поединки, с накалом спортивного духа», — добавил Виктор Тарабарин.

Победители чемпионата и первенства получат шанс представить Дальний Восток на чемпионате и первенстве России. Виктор Тарабарин добавил, что почетными гостями турнира станут представители Федерации кикбоксинга России, которые уже предложили местным спортсменам в следующем году провести Чемпионат страны во Владивостоке.

Добавим, что гала-поединки запланированы на 8 марта в 19 часов.