Владивосток примет крупнейший турнир по кикбоксингу K1

Как рассказал президент Федерации кикбоксинга в Приморье Виктор Тарабарин, состязания будут проходить в спортивном комплексе «Динамо» по адресу: Владивосток, ул. Западная, 13. Всего в турнире примут участие около 300 спортсменов.
«В турнире примут участие бойцы из всех регионов: Якутии, Хабаровска, Амурской области, Магадана, Камчатки, Еврейской автономной области и Сахалина. Кульминацией состязаний станут гала-финалы. Ожидаются зрелищные поединки, с накалом спортивного духа», — добавил Виктор Тарабарин.
Победители чемпионата и первенства получат шанс представить Дальний Восток на чемпионате и первенстве России. Виктор Тарабарин добавил, что почетными гостями турнира станут представители Федерации кикбоксинга России, которые уже предложили местным спортсменам в следующем году провести Чемпионат страны во Владивостоке.
Добавим, что гала-поединки запланированы на 8 марта в 19 часов.