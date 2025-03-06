Владивосток примет крупнейший турнир по кикбоксингу K1

Победители чемпионата и первенства получат шанс представить Дальний Восток на чемпионате и первенстве России. Виктор Тарабарин добавил, что почетными гостями турнира станут представители Федерации кикбоксинга России, которые уже предложили местным спортсменам в следующем году провести Чемпионат страны во Владивостоке.