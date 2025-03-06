«Цирк на льду мне не нужен»: Костомаров высказался о возвращении на лед

«Любые турниры позади, все соревнования для меня закончены. Если бы я был со своими ногами и руками, может, и поучаствовал бы в “Русском вызове”. Почему бы и нет? Физическая форма позволяла это делать. Но сейчас это уже неактуально. Цирк на льду мне не нужен», — поделился Костомаров с Sport24. При этом, отметил Роман, выступить с показательным номером он готов.