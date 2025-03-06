Россия создает уникальный проект для космоса

«Космический транспортер — фактически спутник по очистке орбиты от космических обломков. На данный момент подобных аппаратов всего восемь во всем мире, но ни один из них нельзя вернуть на Землю для технического обслуживания и реэксплуатации. Уникальность нашего продукта в том, что работа мусоросборщика многоразовая. Сейчас мы ведем подготовку к первому тестовому запуску аппарата в космос», — приводят «Известия» слова руководителя компании-разработчика VT Empire Али Аль-Зубейди.