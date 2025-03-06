В Новосибирске создали приложение для смартфона по уходу за кожей с помощью ИИ

«Мы видим серьезную проблему на рынке, когда женщины не могут определиться с тем, какие средства использовать, какие из них эффективны и помогают ли они с течением времени. Мы нашли в открытом доступе подходящий датасет и модели состояний кожи, на базе которых и обучили наше приложение распознавать состояния кожи», — цитирует пресс-служба автора разработки Ксению Иванову.