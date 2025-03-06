В Новосибирске создали приложение для смартфона по уходу за кожей с помощью ИИ

НОВОСИБИРСК, 6 марта. /ТАСС/. Приложение, позволяющее в режиме реального времени с помощью технологии компьютерного зрения по качеству кожи определять проблемы кожи и получать рекомендации по уходу, разработали в Новосибирском государственном университете, сказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы видим серьезную проблему на рынке, когда женщины не могут определиться с тем, какие средства использовать, какие из них эффективны и помогают ли они с течением времени. Мы нашли в открытом доступе подходящий датасет и модели состояний кожи, на базе которых и обучили наше приложение распознавать состояния кожи», — цитирует пресс-служба автора разработки Ксению Иванову.
В основе работы — машинное обучение. Как утверждается, интерфейс приложения позволяет оценивать насколько здорова кожа, умеет распознавать признаки проблем — это акне, псориаз, экзема, бородавки, стригущий лишай. «Если он определит кожу как здоровую, то выдаст совет продолжать текущий уход и использовать солнцезащитные кремы. Если же оно заподозрит отклонения в состоянии кожи, оно посоветует обратиться к специалисту для более детального установления проблемы», — поясняет разработчица.
Принцип работы приложения в том, что пользователь предоставляет ему доступ к камере смартфона, поворачивает свое лицо перед дисплеем, на котором через несколько минут появляется ответ. Разработчики планируют расширить перечень состояний кожи, которые сможет распознавать приложение, а также добавить рекомендации по уходу.