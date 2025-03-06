Взрывчатые вещества, книги и животные: что опасно перевозить в авто

В России действуют запреты на перевоз в автомобиле определенных вещей. Жители страны далеко не всегда обращают на это внимание. Однако некоторые грузы могут доставить автовладельцу множество проблем, включая реальный срок, напомнила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм».
Так, к запрещенным для перевоза вещам относятся, в том числе, предметы быта. Например, в авто нельзя загрузить газовые баллоны и химикаты. Кроме того, существует запрещенная литература.
Помимо прочего, адвокат напомнила о правилах перевозки животных. Они должны быть обеспечены соответствующими санитарными нормами. Полный список запрещенных к перевозке в авто вещей можно найти, ознакомившись с законом «О транспортной безопасности».
Важно также помнить и чтить Реестры иноагентов и террористических организаций. Житель Петербурга, кажется, об этом забыл. Он повесил на машину наклейку с одной из запрещенных в РФ организаций. Теперь его судят.