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Взрывчатые вещества, книги и животные: что опасно перевозить в авто

Адвокат Кудерко: провоз в авто баллонов и некоторых книг грозит уголовным делом.

Источник: Комсомольская правда

В России действуют запреты на перевоз в автомобиле определенных вещей. Жители страны далеко не всегда обращают на это внимание. Однако некоторые грузы могут доставить автовладельцу множество проблем, включая реальный срок, напомнила адвокат Елена Кудерко агентству «Прайм».

Так, к запрещенным для перевоза вещам относятся, в том числе, предметы быта. Например, в авто нельзя загрузить газовые баллоны и химикаты. Кроме того, существует запрещенная литература.

Помимо прочего, адвокат напомнила о правилах перевозки животных. Они должны быть обеспечены соответствующими санитарными нормами. Полный список запрещенных к перевозке в авто вещей можно найти, ознакомившись с законом «О транспортной безопасности».

Важно также помнить и чтить Реестры иноагентов и террористических организаций. Житель Петербурга, кажется, об этом забыл. Он повесил на машину наклейку с одной из запрещенных в РФ организаций. Теперь его судят.