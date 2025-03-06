В Омске определятся финалисты Юниор-лиги КВН

В Омске продолжаются полуфиналы Юниор-лиги КВН. 9 и 14 марта во Дворце детского творчества (ул. Красный путь, 155) в 17:00 состоятся решающие игры, в которых 15 юных команд сразятся за место в финале.
В первом полуфинале выступят: «Улица Омская» (школа № 48), «В самое сердце» (школа № 142), «Агата Леопард» (гимназия № 9), «Проект 48 на 2» (школа № 48 и Сибирская СОШ № 2), «Сергей Дроботенко» (сборная), «Никакой Ерунды» (Шербакульский лицей), и «Малолетки» (школа № 93).
Фото: пресс-служба Главного управления молодежной политики Омской области.
Второй полуфинал представят: «GBT» (школа № 82), «Не, ну, а че» (школа № 61), «Не по пути» (сборная команда школьников Омска), «ЦБ» (школа № 142), «Бухты-Барахты» (МОЦРО № 117), «Се Ля Ви» (гимназия № 123 имени Охрименко), «Не факт» (школа № 30), и «5:30» (сборная).
Победитель финала, который пройдет 11 мая, отправится на Международный фестиваль детских команд КВН в Сочи. В этом сезоне используется накопительная система баллов. Представители взрослых команд не раз попадали в первую лигу КВН.