В Жигалово достроили систему водоснабжения после вмешательства прокуратуры

В рабочем поселке Жигалово должны были построить и запустить централизованную систему водоснабжения населения, только вот подрядчик не справился с поставленной задачей в обговоренный период. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, после выявленного нарушения прошла проверка.