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В Жигалово достроили систему водоснабжения после вмешательства прокуратуры

За неисполнение контракта подрядчика оштрафовали на 67 тысяч.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В рабочем поселке Жигалово должны были построить и запустить централизованную систему водоснабжения населения, только вот подрядчик не справился с поставленной задачей в обговоренный период. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, после выявленного нарушения прошла проверка.

— Из-за неисполнения муниципального контракта директору подрядной организации было внесено представление, а также заведено дело об административном правонарушении по статье «Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков», — прокомментировали в ведомстве.

В итоге руководителя оштрафовали на 67 тысяч рублей, а все работы были завершены. Сейчас подрядчик подготавливает документы для ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что месячник противопожарной безопасности пройдет в Иркутске с 17 марта по 17 апреля.