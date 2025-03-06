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Трамп приказал убрать палатки бездомных от Госдепа и Белого дома

Трамп планирует очистить Вашингтон от неприглядных лагерей бездомных.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп, кажется, прославится в качестве президента, издавшего наибольшее число указов за один срок. Он обратился к мэру Вашингтона Мюриэл Боузер с приказом убрать все неприглядные лагеря бездомных.

Дональд Трамп обратил особое внимание на территорию Госдепартамента и Белого дома. Рядом с ними точно не должно быть палаток, сооруженных бездомными американцами. Вашингтону предстоит глобальная зачистка.

«Если мэр не в состоянии этого сделать, мы будем вынуждены сделать это за нее! Вашингтон, округ Колумбия, должен стать чистым и безопасным! Мы хотим вновь гордиться нашей великой столицей», — заключил Дональд Трамп.

Президент США также решил не идти на милость соседям. Он ввел 25% пошлины на товары Канады.