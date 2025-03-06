В России введут ограничения на открытие банковских карт

При этом, как рассказала глава регулятора, проблема состоит в том, что среди дропов много подростков, которые не осознают, во что их втягивают мошенники. Поэтому в ЦБ считают, что родители подростков до 18 лет — а сейчас, например, счет и карту можно открыть с 14 лет — должны давать согласие на открытие счета и получение карты ребенком.