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В России введут ограничения на открытие банковских карт

Центральный банк России собирается ввести ряд ограничений на открытие банковских карт.

Источник: AP 2024

Об этом рассказала глава ведомства Эльвира Набиуллина, сообщает ИА DEITA.RU.

Данные меры будут направлены на борьбу с так называемыми «дропперами». Это люди, которые предоставляют мошенникам свои карты или банковские счета для вывода и обналичивания украденных средств за вознаграждение.

Набиуллина считает, что одним из способов борьбы с этой проблемой должно стать ограничение на количество карт, которые может оформить один человек. Кроме этого, ЦБ поддерживает инициативу правоохранительных органов о введении уголовной ответственности для дропов.

«Что мы можем сделать, чтобы предотвратить развитие дропперства? Мы обсуждаем разумные ограничения на количество карт, которые может иметь один человек. Эти меры не затронут обычных граждан, так как они не открывают по сотне или тысяче карт. Подобный опыт уже есть у наших коллег в Казахстане», — отметила Набиуллина.

При этом, как рассказала глава регулятора, проблема состоит в том, что среди дропов много подростков, которые не осознают, во что их втягивают мошенники. Поэтому в ЦБ считают, что родители подростков до 18 лет — а сейчас, например, счет и карту можно открыть с 14 лет — должны давать согласие на открытие счета и получение карты ребенком.