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Доцент Коваленко: выплаты по больничному выросли до 5,7 тыс. рублей в день

А в будущем году пособие еще повысят — до 6,8 тысячи рублей в день.

Источник: Аргументы и факты

Рост выплат по больничным листам, наблюдаемый в последние годы, способствует сохранению доходов граждан во время болезни. Об этом сообщила Юлия Коваленко, доцент кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По ее словам, в 2026 году максимальный размер пособия увеличится до 6,8 тысячи рублей в день. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял чуть более 4 тысяч, а в текущем году — уже до 5,7 тысячи рублей в сутки.

Эксперт объяснила, что рост выплат связан с ежегодной индексацией, обусловленной увеличением МРОТ, а также с общим повышением заработных плат за последние два года. Это, в свою очередь, оказывает влияние на размер компенсации по временной нетрудоспособности.

Коваленко также рассказала о расчете больничного пособия: сумма зависит от количества дней, коэффициента выплат по стажу и среднего заработка за два года, на основе которого определяется итоговый размер компенсации.

Ранее сообщалось, что с 2025 года максимальный доход, который будет использоваться для расчёта пособия по временной нетрудоспособности, увеличится до 2,225 миллиона рублей.