Доцент Коваленко: выплаты по больничному выросли до 5,7 тыс. рублей в день

По ее словам, в 2026 году максимальный размер пособия увеличится до 6,8 тысячи рублей в день. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял чуть более 4 тысяч, а в текущем году — уже до 5,7 тысячи рублей в сутки.