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В Омске прошли испытания оборудования для проведения ЕГЭ

Выпускники прошлых лет и 11-классники написали репетиционные ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошли репетиционные выпускные экзамены в формате ЕГЭ. В Омской области в тренировке участвовали 8,5 тысяч человек. Главная цель репетиции — проверка готовности технического обеспечения экзамена.

Специалисты Рособрнадзора тестировали системы видеонаблюдения, оборудование и программное обеспечение, используемое при проведении ЕГЭ. В рамках пробного ЕГЭ выпускники написали работы по биологии, английскому языку (письменная и устная части) и информатике.

Всего в масштабном тренировочном мероприятии приняли участие более 232 тысяч выпускников из 86 регионов России.

Досрочный период сдачи ЕГЭ-2025 начинается 21 марта и продлится до 21 апреля. Основной период состоится с 23 мая по 4 июля.

Ранее мы писали, что в Омской области государственными наградами отметили двух педагогов.