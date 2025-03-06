В Омске прошли испытания оборудования для проведения ЕГЭ

В Омске прошли репетиционные выпускные экзамены в формате ЕГЭ. В Омской области в тренировке участвовали 8,5 тысяч человек. Главная цель репетиции — проверка готовности технического обеспечения экзамена.
Специалисты Рособрнадзора тестировали системы видеонаблюдения, оборудование и программное обеспечение, используемое при проведении ЕГЭ. В рамках пробного ЕГЭ выпускники написали работы по биологии, английскому языку (письменная и устная части) и информатике.
Всего в масштабном тренировочном мероприятии приняли участие более 232 тысяч выпускников из 86 регионов России.
Досрочный период сдачи ЕГЭ-2025 начинается 21 марта и продлится до 21 апреля. Основной период состоится с 23 мая по 4 июля.
Ранее мы писали, что в Омской области государственными наградами отметили двух педагогов.