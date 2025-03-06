Снег ожидается в четверг на Южном Урале

Между прочим, 6 марта 2025 года отмечают день Тимофея Весновея. Согласно народным приметам, сегодня следует провести тщательную уборку и избавиться от сломанных и ненужных вещей. В таком случае из дома исчезнет накопившаяся за зиму негативная энергия.