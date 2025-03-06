Снег ожидается в четверг на Южном Урале

В четверг, 6 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 6 марта, у Александра, Георгия, Григория, Даниила, Захара, Ивана, Константина, Ольги, Павла, Тимофея.
Между прочим, 6 марта 2025 года отмечают день Тимофея Весновея. Согласно народным приметам, сегодня следует провести тщательную уборку и избавиться от сломанных и ненужных вещей. В таком случае из дома исчезнет накопившаяся за зиму негативная энергия.