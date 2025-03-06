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Снег ожидается в четверг на Южном Урале

В четверг, 6 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 94% 740 мм рт. ст. +13°

В четверг, 6 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха днем составит от 0 до −5 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 градусов. Ветер восточной четверти 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 6 марта, у Александра, Георгия, Григория, Даниила, Захара, Ивана, Константина, Ольги, Павла, Тимофея.

Между прочим, 6 марта 2025 года отмечают день Тимофея Весновея. Согласно народным приметам, сегодня следует провести тщательную уборку и избавиться от сломанных и ненужных вещей. В таком случае из дома исчезнет накопившаяся за зиму негативная энергия.