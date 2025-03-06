Хабаровские полицейские выявили мигрантов, незаконно работающих в такси

Согласно документу, с 2025 года иностранным гражданам запрещено работать в такси на основании патентов. В ходе рейда было выявлено 7 водителей-иностранцев, нарушивших закон. В отношении их были составлены протоколы по части 2 статьи 18.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях за «несоблюдение установленных федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».