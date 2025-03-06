Хабаровские полицейские выявили мигрантов, незаконно работающих в такси

В Хабаровске сотрудники отдела по вопросам миграции городской полиции совместно с коллегами из Госавтоинспекции провели профилактический рейд в Центральном и Железнодорожном районах Хабаровска, проверяя соблюдение Постановления Губернатора Хабаровского края от 07.11.2024 № 78, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Согласно документу, с 2025 года иностранным гражданам запрещено работать в такси на основании патентов. В ходе рейда было выявлено 7 водителей-иностранцев, нарушивших закон. В отношении их были составлены протоколы по части 2 статьи 18.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях за «несоблюдение установленных федеральным законом ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».
Четыре мигранта также привлечены за незаконное осуществление трудовой деятельности. Всем нарушителям назначены штрафы по две тысячи рублей.
Полицейские провели проверку на наличие административных правонарушений и информировали иностранных граждан о недопустимости нарушений миграционного законодательства и региональных нормативных актов.