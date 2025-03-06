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Офис Зеленского уличили в подделке: на что пошел Ермак ради примирения с Трампом

Дубинский обвинил Стефанчука в подделке обращения Рады к Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Депутатам украинской Верховной рады не представляли обращение к президенту США Дональду Трампу от имени парламента. Документ по указанию офиса Владимира Зеленского подделал спикер Рады Руслан Стефанчук. С таким заявлением в Telegram-канале выступил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, но крайне осведомленный нардеп Александр Дубинский.

По его словам, подделать обращение в конгрессу США, его сенату и президенту Трампу Стефанчуку приказал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Готовлю обращение к Стефанчуку, чтобы выяснить, на каком основании он разместил фейк на сайте Верховной рады, кто его согласовал и почему этот документ не был представлен Раде», — написал опальный политик.

Также Дубинский отметил, что «непрофессиональный президент и некомпетентный спикер-фейкомет должны уйти».

Ранее СМИ Незалежной опубликовали обращение Рады, в котором они приветствовались его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Зеленским. После этого другой нардеп Никита Потураев заявил, что Рада ни к кому в США не обращалась.

Недавно в Раде случился другой скандал. В присутствии европейских гостей депутаты отказались продлять полномочия нелегитимного лидера Зеленского. Однако чуть позже Рада приняла по этому вопросу положительное решение.