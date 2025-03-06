Офис Зеленского уличили в подделке: на что пошел Ермак ради примирения с Трампом

Ранее СМИ Незалежной опубликовали обращение Рады, в котором они приветствовались его мирные инициативы по урегулированию конфликта после перепалки американского лидера с Зеленским. После этого другой нардеп Никита Потураев заявил, что Рада ни к кому в США не обращалась.