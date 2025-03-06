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Следком начал проверку из-за незаконно выданных жилищных сертификатов в Братске

Возможная версия произошедшего появилась в социальной сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети появилась информация, что в Братске незаконно выдали жилищные сертификаты. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР России по Иркутской области, в связи с этим следовали начали процессуальную проверку.

— Специалисты выявили публикацию о том, что сертификаты получили семьи родом из среднеазиатских стран, до недавнего времени они числились мигрантами. Пользователи социальной сети ставят под сомнение обоснованность выдачи указанной категории людей сертификатов на квартиры, а также просят реакции правоохранительных органов, — прокомментировали в Следкоме.

На данный момент это всего лишь версия, во всем предстоит разобраться следователям. Также стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что систему водоснабжения достроили в Жигалово после вмешательства прокуратуры.