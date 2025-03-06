Следком начал проверку из-за незаконно выданных жилищных сертификатов в Братске

В сети появилась информация, что в Братске незаконно выдали жилищные сертификаты. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР России по Иркутской области, в связи с этим следовали начали процессуальную проверку.
— Специалисты выявили публикацию о том, что сертификаты получили семьи родом из среднеазиатских стран, до недавнего времени они числились мигрантами. Пользователи социальной сети ставят под сомнение обоснованность выдачи указанной категории людей сертификатов на квартиры, а также просят реакции правоохранительных органов, — прокомментировали в Следкоме.
На данный момент это всего лишь версия, во всем предстоит разобраться следователям. Также стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что систему водоснабжения достроили в Жигалово после вмешательства прокуратуры.