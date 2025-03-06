Следком начал проверку из-за незаконно выданных жилищных сертификатов в Братске

— Специалисты выявили публикацию о том, что сертификаты получили семьи родом из среднеазиатских стран, до недавнего времени они числились мигрантами. Пользователи социальной сети ставят под сомнение обоснованность выдачи указанной категории людей сертификатов на квартиры, а также просят реакции правоохранительных органов, — прокомментировали в Следкоме.