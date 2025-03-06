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Центр путешественников готовит походы для красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Один из походов состоится 27 марта, запланирована прогулка по Торгашинскому хребту. Во время восхождения участники встретят закат на скале Арка и спустятся по самой длинной освещённой лестнице в России.

Источник: НИА Красноярск

Протяжённость пути составит 6,5 км, продолжительность 3,5 часа.

30 марта состоится прогулка-экскурсия с географом по эко-парку «Гремячая Грива». Участники узнают, что было раньше на месте экопарка, почему ручей называют Серебряниковский, а парк носит название «Гремячая грива». Протяжённость прогулки 5 км, продолжительность 4 часа.

В Центре путешественников напоминают участникам, что необходимо для таких прогулок выбирать правильную одежду и обувь. С собой можно взять горячий чай и перекус.

Для участия необходима предварительная регистрация.