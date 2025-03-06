Центр путешественников готовит походы для красноярцев

Протяжённость пути составит 6,5 км, продолжительность 3,5 часа.
30 марта состоится прогулка-экскурсия с географом по эко-парку «Гремячая Грива». Участники узнают, что было раньше на месте экопарка, почему ручей называют Серебряниковский, а парк носит название «Гремячая грива». Протяжённость прогулки 5 км, продолжительность 4 часа.
В Центре путешественников напоминают участникам, что необходимо для таких прогулок выбирать правильную одежду и обувь. С собой можно взять горячий чай и перекус.
Для участия необходима предварительная регистрация.