Россельхознадзор остановил ввоз в Приморье 50 тонн сайры из Китая

Во вторник, 4 марта, инспекторы Россельхознадзора провели проверку груза. В ходе осмотра выяснилось, что дата производства на маркировке транспортной тары не совпадает с данными в импортном ветеринарном сертификате. Это нарушает Единые ветеринарно-санитарные требования, утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317.