Россельхознадзор остановил ввоз в Приморье 50 тонн сайры из Китая

Почти 50 тонн мороженой сайры из Китая не прошли ветеринарный контроль в Приморье. Партия тихоокеанской рыбы была задержана Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора из-за нарушений в документации. Продукция весом 49,9 тонн поступила на склад временного хранения 27 февраля и принадлежит компании из Владивостока.
Во вторник, 4 марта, инспекторы Россельхознадзора провели проверку груза. В ходе осмотра выяснилось, что дата производства на маркировке транспортной тары не совпадает с данными в импортном ветеринарном сертификате. Это нарушает Единые ветеринарно-санитарные требования, утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317.
На основании действующего законодательства России движение груза было приостановлено. Владелец продукции сможет возобновить её перевозку и реализацию только после устранения выявленных нарушений.
Пресс-служба ведомства уточнила, что подобные меры направлены на обеспечение безопасности пищевой продукции, ввозимой на территорию страны.