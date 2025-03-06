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Бастрыкин запросил доклад о выдаче сертификатов на жилье мигрантам в Приангарье

Следственными органами СКР по Приангарью организована процессуальная проверка.

Источник: KrasnodarMedia.su

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Приангарью Анатолию Ситникову представить доклад о ходе проверки по сообщению о выдаче жилищных сертификатов семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени числившихся мигрантами. Пользователи соцсети ставят под сомнение обоснованность выдачи указанной категории граждан сертификатов на квартиры, а также просят реакции правоохранительных органов, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба СК России, следственными органами СКР по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка.