Самый дешевый бензин в России обнаружен на заправках Челябинской области

Сразу отметим, что цены на бензин, согласно выкладкам последней недели, в Челябинской области продолжают расти. Динамичнее всего в последние семь дней росли цены на бензин АИ-95. Цена литра поднялась в цене на 15 копеек, достигнув уровня 57,54 ₽
На втором месте по подорожанию оказался самый популярный бензин марки АИ-92. Его средняя цена на челябинских заправках стала равна 52,36 ₽ за один литр, поднявшись за неделю на 11 копеек. Тем не менее средний ценник на АИ-92 на челябинских заправках остается самым низким не только на территории Уральского федерального округа, но и всей России.
На 10 копеек подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Сейчас его средняя цена равняется в Челябинской области 80,75 ₽ за литр. Дизельное топливо на Южном Урале выросло в цене на 8 копеек — 69,44 за один литр.