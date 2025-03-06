Самый дешевый бензин в России обнаружен на заправках Челябинской области

На втором месте по подорожанию оказался самый популярный бензин марки АИ-92. Его средняя цена на челябинских заправках стала равна 52,36 ₽ за один литр, поднявшись за неделю на 11 копеек. Тем не менее средний ценник на АИ-92 на челябинских заправках остается самым низким не только на территории Уральского федерального округа, но и всей России.