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В Красноярске готовятся к новому сезону проекта «ЯРкие БЕРЕГА»

С 1 июня по 30 августа ожидаются 29 мероприятий.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске летом продолжится проект «ЯРкие БЕРЕГА». Об этом сообщили в мэрии.

С 1 июня по 30 августа красноярцев ожидают музыкальные выступления, мастер-классы, конкурсы, выставки и многое другое. Впереди 19 выходных дней и 29 мероприятий.

Мероприятия будут на красноярских набережных, а также в озеро-парке «Октябрьский» и парке «Солнечная поляна».

Впервые мероприятия пройдут возле стелы «Город трудовой доблести». Одной из главных тем сезона станет патриотика.

Два масштабных мероприятия федерального уровня состоятся в конце августа на Ярыгинской и Центральной набережных — Кубок главы города по компьютерному спорту и Фестиваль по робототехнике. Ожидаются команды из других стран.

За 2 года проект полюбился красноярцам. На «ЯРких БЕРЕГАХ» побывали почти полмиллиона человек, и это не только жители города. Гостями и участниками стали 34 района края и 48 регионов страны.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске не состоится популярный фестиваль.