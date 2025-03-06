В 2026 вырастет еще: аудитор назвал размер выплат по больничному в 2025 году

Рост выплат по больничному листу, происходящий в последние годы, позволит россиянам не утратить доход во время болезни. Сегодня гражданам по листу нетрудоспособности выплачивают до 5,7 тысячи рублей в день. Об этом агентству «Прайм» заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.
Эксперт отметила, что рост выплат по больничным происходит довольно заметный. Если в прошлом году россияне могли максимально получить чуть более четырех тысяч рублей, то уже в этом году — до 5,7 тысячи рублей. А в следующем еще больше — до 6,8 тысячи.
«За последние два года произошел рост заработных плат, что и дает толчок к росту выплат по больничному листу», — объяснила Юлия Коваленко.
Напомним, с 1 сентября 2025 года в России изменятся правила выдачи больничных листов. Теперь, если россиянин за шесть месяцев ушел на больничный более четырех раз, то его отправят на специальную врачебную комиссию. Но это мера не касается тех, кто берет больничные по уходу за детьми или родственниками-инвалидами.
Ранее сайт KP.RU Вместе с экспертами выяснил, что такое больничный лист, как его оформить и что влияет на размер пособия в 2025 году.