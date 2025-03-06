В 2026 вырастет еще: аудитор назвал размер выплат по больничному в 2025 году

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России изменятся правила выдачи больничных листов. Теперь, если россиянин за шесть месяцев ушел на больничный более четырех раз, то его отправят на специальную врачебную комиссию. Но это мера не касается тех, кто берет больничные по уходу за детьми или родственниками-инвалидами.