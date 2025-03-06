27 тысяч цветов впервые привезли в Хабаровский край из Китая

В понедельник, 3 марта, Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через государственную границу «Покровка» в Хабаровском крае проконтролирована первая партия свежих срезов цветов из Китая. Общий объем поставки составил 27 тысяч штук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Это первая партия цветочной продукции из КНР за последние годы. Последний раз импортные цветы поступали в Хабаровский край в 2021 году из Нидерландов.
В партию вошли розы (обычные и кустовые), хризантемы, гвоздики, гортензии, фиалки, ромашки, срезы декоративной зелени (ветви фисташки и эвкалипта) и другие виды растений — всего 13 наименований.
При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено. Образцы цветов были переданы для исследования в Хабаровский филиал ФГБУ «НЦБРП».
Лабораторные исследования подтвердили, что фитосанитарное состояние цветов соответствует требованиям Российской Федерации. 4 марта управление Россельхознадзора выпустило партию в оборот.