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27 тысяч цветов впервые привезли в Хабаровский край из Китая

Последний раз импортные цветы поступали в 2021 году.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 3 марта, Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в пункте пропуска через государственную границу «Покровка» в Хабаровском крае проконтролирована первая партия свежих срезов цветов из Китая. Общий объем поставки составил 27 тысяч штук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Это первая партия цветочной продукции из КНР за последние годы. Последний раз импортные цветы поступали в Хабаровский край в 2021 году из Нидерландов.

В партию вошли розы (обычные и кустовые), хризантемы, гвоздики, гортензии, фиалки, ромашки, срезы декоративной зелени (ветви фисташки и эвкалипта) и другие виды растений — всего 13 наименований.

При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено. Образцы цветов были переданы для исследования в Хабаровский филиал ФГБУ «НЦБРП».

Лабораторные исследования подтвердили, что фитосанитарное состояние цветов соответствует требованиям Российской Федерации. 4 марта управление Россельхознадзора выпустило партию в оборот.