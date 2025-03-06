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В Саянске с владельца укусившей ребенка собаки взыскали 50 тысяч рублей

Мужчина выгуливал животное без намордника.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Саянске с владельца собаки взыскали компенсацию морального вреда. В ноябре 2024 года немецкая овчарка, которую хозяин выгуливал без намордника, набросилась на девочку и причинила ей телесные повреждения, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, отец пострадавшего ребенка обратился в надзорный орган. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца животного компенсации. Суд удовлетворил требования прокурора. С мужчины в пользу пострадавшей взыскали 50 тысяч рублей.