В Саянске с владельца укусившей ребенка собаки взыскали 50 тысяч рублей

В Саянске с владельца собаки взыскали компенсацию морального вреда. В ноябре 2024 года немецкая овчарка, которую хозяин выгуливал без намордника, набросилась на девочку и причинила ей телесные повреждения, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, отец пострадавшего ребенка обратился в надзорный орган. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца животного компенсации. Суд удовлетворил требования прокурора. С мужчины в пользу пострадавшей взыскали 50 тысяч рублей.