«Чтобы не был забыт никто»: Цивилёва рассказала Life.ru о поддержке семей участников СВО

Фонд ведёт активную работу по увековечиванию памяти защитников страны. В рамках этой деятельности было организовано 35 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 260 тысяч детей. Одним из ключевых направлений стало сохранение личных историй. Фонд собирает рассказы, стихи и воспоминания самих участников СВО, их родных и друзей, а затем публикует их в специальных изданиях. Уже выпущена трилогия, включающая произведения, посвящённые героям.