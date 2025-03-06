Братчанам представили очередной проект «Парка тысячелетия»

Владимир Пуляев пояснил, что будущий парк займёт площадь примерно в 27 гектаров и продлится от конца улицы Советской до берега водохранилища, где образует не очень продолжительную набережную. Парк не займёт всю площадь мыса, вдающегося в водохранилище, но не будет огорожен никакими заборами, то есть как бы краями растворится в растительности, и кто знает, может в будущем появятся интересные концепции развития с флангов парка. Собственно парк начнётся с группы зданий на «событийной площади», которая спускается в парк двумя террасами с лестницами и пандусами (там есть достаточно большой перепад высот). Событийная площадь формируется колесом обозрения (высотой 50 метров с закрытыми кабинками), туристическим — сувенирным центром, торговым павильоном. Зимой на этой площади может устанавливаться ёлка, каток, пункт проката (зимой — лыж и коньков, а летом — самокатов и велосипедов), плюс появится детский обучающий кластер (это будет самое большое здание) «Город профессий» (инвестор для этого проекта уже есть), ресторан с открытой верандой и т. п. Это коммерческая зона, которая занимает четверть от общей площади парка. В неё же войдёт аквапарк и трасса квадроциклов на ул. Энгельса.