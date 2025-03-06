Братчанам представили очередной проект «Парка тысячелетия»

Стоит отметить, что фраза «очередной проект» в заголовке этого текста не несет уничижительного характера. Собственно, автор или руководитель группы авторов, архитектор Владимир Пуляев (самые знаменитые его проекты в городе — парк «Ангарские каскады» и жилые дома по ул. Советская, 16−20) в начале сам коротко обозначил ретроспективу проектов, начиная с 60-х годов и заканчивая 2022 годом, когда компания GM PROJECT (Иркутск) представляла «Концепцию благоустройства сети пешеходных дорожек по береговой линии Братского водохранилища», которую Владимир Пуляев тогда публично разгромил.
Но принципиально в новом проекте Владимира Пуляева (а ранее он уже занимался этой территорией) изменений немного. Самое главное даже не проект, а то, что есть заинтересованный инвестор, который уже имеет опыт строительства в Братске — это «Клубный квартал» по бул. Победы, 30, аквапарк, который ещё строится, и несколько менее крупных проектов. А заинтересованный инвестор — это главное.
Я хочу, чтобы вы понимали, что, например, даже очистка снега на улицах города — это наши с вами деньги. Это городской бюджет, это средства братчан. В городе сейчас очень сложная ситуация. У нас муниципальный «Водоканал» должен почти миллиард, и два миллиарда ещё дефицит бюджета. А тут частный бизнес предлагает нам построить достаточно большой развлекательный и обучающий кластер для детей и взрослых, и при этом из городской казны не просит ни копейки. Я считаю, что в таком случае надо дать бизнесу самую широкую дорогу, — сказал мэр Братска Александр Дубровин.
Владимир Пуляев пояснил, что будущий парк займёт площадь примерно в 27 гектаров и продлится от конца улицы Советской до берега водохранилища, где образует не очень продолжительную набережную. Парк не займёт всю площадь мыса, вдающегося в водохранилище, но не будет огорожен никакими заборами, то есть как бы краями растворится в растительности, и кто знает, может в будущем появятся интересные концепции развития с флангов парка. Собственно парк начнётся с группы зданий на «событийной площади», которая спускается в парк двумя террасами с лестницами и пандусами (там есть достаточно большой перепад высот). Событийная площадь формируется колесом обозрения (высотой 50 метров с закрытыми кабинками), туристическим — сувенирным центром, торговым павильоном. Зимой на этой площади может устанавливаться ёлка, каток, пункт проката (зимой — лыж и коньков, а летом — самокатов и велосипедов), плюс появится детский обучающий кластер (это будет самое большое здание) «Город профессий» (инвестор для этого проекта уже есть), ресторан с открытой верандой
Далее пойдёт центральная прогулочная, пешеходная «ось», по которой может проехать обслуживающий транспорт и, например, «скорая». Для посетителей ближе к водохранилищу будут установлены три туалета (канализацию проводить не планируется, это будут септики), и вода для них также будет привозная. В середине «оси» будет располагаться пешеходный круг с длиной окружности в 500 метров — специально для бегунов и велосипедистов, а над ним круговая мостовая прогулочная зона (по типу мостовых переходов между бульваром Победы и Мемориалом Славы). Заканчиваться прогулочная зона будет солярием — местом, где братчане смогут позагорать на берегу водохранилища в комфортных условиях. О купании в водохранилище речи пока не идёт, поскольку тут есть много санитарно-эпидемиологических факторов и необходимо обеспечить безопасность на пляже. По всей протяжённости от осевой прогулочной зоны будут ответвляться дорожки в зелёную зону, которые должны заканчиваться каким-либо местом отдыха.
Не должно быть ни одной искусственной дорожки в парке, я считаю. Все пути следования должны прокладываться там, где люди уже привыкли ходить, — сказал Владимир Пуляев.
Присутствующие горожане выразили озабоченность в том, что парковки для автомобилей очень маленькие для такого общегородского места притяжения. Владимир Пуляев пообещал подумать над этим вопросом. Следом общественность выступила с традиционной речью на любимую тему «лучше бы вы вместо этого…». В частности, поступили такие предложения: лучше бы всё это было в конце улицы Южная, лучше бы колесо обозрения появилось в «Парке металлургов», лучше бы деревья не вырубали здесь пять лет назад, лучше бы дорожка была не прямая, а зигзагом
Инвестор проекта предприниматель Артём Мещеряков сообщил, что он готов к сотрудничеству с предпринимателями города и ждёт предложений. Архитектор Владимир Пуляев рассказал, что первые работы должны начаться в 2025 году, а строительство будет поэтапным и продлится несколько лет.