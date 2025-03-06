Автомобилистов в России ждет срок за перевозку неочевидных предметов

Отмечается, что в перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, входят любые взрывчатые вещества, средства взрывания, пиротехнические изделия, сжатые и сжиженные газы под давлением. Исключение — небольшие бытовые баллоны для портативных газовых приборов, при условии отсутствия утечек. Под запретом провоз в больших объемах легковоспламеняющихся веществ, пестицидов. Незаконная перевозка наркотиков и психотропных веществ карается лишением свободы до 3 лет. Также под запрет попали книги, брошюры, листовки, фильмы и другие материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.