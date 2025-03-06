Автомобилистов в России ждет срок за перевозку неочевидных предметов

Несанкционированная перевозка влечет за собой серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности.
Незнание правил транспортировки определенных видов грузов в легковом автотранспорте может привести к серьезным правовым последствиям, включая уголовную ответственность. Дополнительные меры предосторожности и знание законодательства помогут обеспечить безопасность как перевозимых грузов, так и других участников дорожного движения.
«Перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, достаточно обширен и регулируется различными нормативными актами, включая закон “О транспортной безопасности”», — отметила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».
Отмечается, что в перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, входят любые взрывчатые вещества, средства взрывания, пиротехнические изделия, сжатые и сжиженные газы под давлением. Исключение — небольшие бытовые баллоны для портативных газовых приборов, при условии отсутствия утечек. Под запретом провоз в больших объемах легковоспламеняющихся веществ, пестицидов. Незаконная перевозка наркотиков и психотропных веществ карается лишением свободы до 3 лет. Также под запрет попали книги, брошюры, листовки, фильмы и другие материалы, включенные в Федеральный список экстремистских материалов.