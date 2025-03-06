Адвокат: провоз в авто баллонов и запрещенных книг грозит уголовным делом

Запреты на перевозку различных предметов в легковых автомобилях весьма обширны и касаются не только явно запрещенных вещей, но и, в некоторых случаях, бытовых предметов и животных. Об этом сообщила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».
Она отметила, что перечень веществ и предметов, запрещенных для транспортировки, регулируется множеством нормативных актов, включая закон «О транспортной безопасности». В этот список входят взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы, газовые баллоны, химикаты и запрещенные книги.
Некоторые предметы можно перевозить, но с определенными условиями. Например, крупногабаритную бытовую технику разрешается транспортировать только в том случае, если она надежно закреплена в салоне автомобиля. Животные также могут быть перевезены, но при условии соблюдения правил безопасности движения и санитарных норм. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности как водителя, так и других участников дорожного движения.
Кудерко предупредила, что незнание правил транспортировки определенных грузов может привести к серьезным последствиям, включая как административную, так и уголовную ответственность. Она подчеркнула важность осведомленности водителей о действующих правилах, чтобы избежать неприятностей и обеспечить безопасность на дорогах.
Ранее стало известно, что российские водители могут быть оштрафованы сотрудником ГИБДД на сумму в две тысячи рублей, если цвет их автомобиля не будет совпадать с тем, который указан в свидетельстве регистрации транспортного средства.