Адвокат: провоз в авто баллонов и запрещенных книг грозит уголовным делом

Некоторые предметы можно перевозить, но с определенными условиями. Например, крупногабаритную бытовую технику разрешается транспортировать только в том случае, если она надежно закреплена в салоне автомобиля. Животные также могут быть перевезены, но при условии соблюдения правил безопасности движения и санитарных норм. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности как водителя, так и других участников дорожного движения.