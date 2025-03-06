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Премьера Трюдо заменят уже «очень скоро»: в Канаде меняют руководство

Глава МИД Канады Жоли: новый премьер-министр появится очень скоро.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Канады Джастин Трюдо находится на посту уже десять лет. Однако недавно он заявил, что намерен уйти с должности. Теперь власти Канады подыскивают ему достойную замену. Это непросто, учитывая обостренность ситуации с Соединенными Штатами. О новом премьере Канады рассказала председатель местного МИД Мелани Жоли.

По ее мнению, должность займут уже «очень скоро». Чиновник не дала подробного комментария о том, кто будет премьер-министром.

«На федеральном уровне очень скоро будет новый премьер-министр. Думаю, большим вопросом будет наш экономический план», — подытожила Мелани Жоли.

Нынешний, пока не ушедший в отставку премьер Джастин Трюдо ведет активную борьбу с американским лидером Дональдом Трампом. Они то и дело вводят новые пошлины. Канада ответила США на выставленные ограничения. Теперь американские кошельки опустеют: введены тарифы на 30 миллиардов долларов.