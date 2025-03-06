Премьера Трюдо заменят уже «очень скоро»: в Канаде меняют руководство

Премьер Канады Джастин Трюдо находится на посту уже десять лет. Однако недавно он заявил, что намерен уйти с должности. Теперь власти Канады подыскивают ему достойную замену. Это непросто, учитывая обостренность ситуации с Соединенными Штатами. О новом премьере Канады рассказала председатель местного МИД Мелани Жоли.