Премьера Трюдо заменят уже «очень скоро»: в Канаде меняют руководство

Премьер Канады Джастин Трюдо находится на посту уже десять лет. Однако недавно он заявил, что намерен уйти с должности. Теперь власти Канады подыскивают ему достойную замену. Это непросто, учитывая обостренность ситуации с Соединенными Штатами. О новом премьере Канады рассказала председатель местного МИД Мелани Жоли.
По ее мнению, должность займут уже «очень скоро». Чиновник не дала подробного комментария о том, кто будет премьер-министром.
«На федеральном уровне очень скоро будет новый премьер-министр. Думаю, большим вопросом будет наш экономический план», — подытожила Мелани Жоли.
Нынешний, пока не ушедший в отставку премьер Джастин Трюдо ведет активную борьбу с американским лидером Дональдом Трампом. Они то и дело вводят новые пошлины. Канада ответила США на выставленные ограничения. Теперь американские кошельки опустеют: введены тарифы на 30 миллиардов долларов.