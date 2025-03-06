8 марта в Алматы: насыщенная программа для жителей и гостей мегаполиса

6 марта в 11:00 в доме-музее Ахмета Байтурсынулы состоится лекция «Алаш арыстарының жұбайлары». Конференция, посвященная Алаш Орде, соберет потомков известных алашординцев, таких как Айман Байсалова, Меруерт Бакибаевна, Жанара Сулейманова и Жазира Аргын, а также ученых-исследователей, среди которых Светлана Смагулова, Бекзада Кожекеева и Гүлжаһан Орда. В центре обсуждения — роль жен алашординцев и влияние на жизнь их супругов. Участники представят редкие исторические данные и исследования, открывая новые аспекты движения и его ключевых фигур.
Также 6 марта в 15:00 в Музее Алматы откроется выставка «Дәстүр. Өнер. Әдемілік», где представят коллекцию головных уборов из фонда музея и работы художницы Гульнар Табановой.
7 марта в 18:30 в театре традиционного искусства «Алатау» состоится праздничный концерт «Анаға тағзым», посвященный выражению благодарности и уважения к женщинам, воспитанию в духе добросердечности через традиции и обычаи нашего народа. На сцене выступят такие известные артисты, как Асет Есжан, Шаттық Уатқан, Нурболат Узақбай, Диас Муратхан, Тілек Базаров и Нариман Абрахман, которые исполнят музыкальные произведения на праздничную тему.
8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы «Иірім» под названием «Әлемнің сыйы — әйелге». В Государственном театре кукол покажут спектакль «Мама для Мамонтенка»: на казахском языке в 14:00, на русском — в 12:00. Трогательная история о мамонтенке, потерявшем маму, и его смелом путешествии через океан к своей цели тронет зрителей. Спектакль наполнит сердца как детей, так и взрослых добротой, состраданием и стремлением к мечте.
В этот же день в 19:00 в театре «Артишок» труппа современного танца «Самрук» представит постановку «Ауыл» в рамках фестиваля современной хореографии.
Также 7 и 8 марта пассажиры Международного аэропорта Алматы смогут увидеть передвижную фотовыставку традиционных ювелирных украшений из коллекции Музея истории города Алматы.
Праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, пройдут также в некоторых районах города:
— В Наурызбайском районе 6 марта 2025 года в 11:00 в Центре инновационного творчества (Шугыла, 347/4) состоится Концертная программа, «Халықаралық әйелдер күні».
— В Алатауском районе пройдет концерт 6 марта в 15:00 в Центре инновационного творчества в мкр. Нуркент, 14а.
— В Турксибском районе 6 марта в 16:00 в Доме школьников, по адресу пр. Сейфуллина, 13/1) состоится праздничный концерт.
— В Медеуском районе 7 марта в 11:00 в филармонии им. Жамбыла пройдёт праздничный концерт, по адресу: ул. Толе би, 21, уг. ул. Калдаякова, 35).
— В Жетысуском районе 7 марта в 12:00 состоится праздничный концерт в Доме культуры, по адресу: ул. Есим хана, 127.
В рамках празднования Международного женского дня в комьюнити-центрах Алматы также пройдет ряд мероприятий:
— В комьюнити-центре Жетысуского района 6 марта в 16:00 состоится мастер-класс по созданию казахских украшений Qyzdar-ai.
— В комьюнити-центре Алмалинского района 6 марта в 19:00 пройдет квиз для молодежи города.
— В комьюнити-центре Жетысуского района 7 марта в 15:00 будет представлена фотовыставка и выставка прикладного искусства «Образ матери».
— В комьюнити-центре Бостандыкского района 7 марта в 18:00 состоится мастер-класс по созданию текстурных картин.