8 марта в Алматы: насыщенная программа для жителей и гостей мегаполиса

8 марта зрителей ждут сразу несколько ярких событий. В 17:00 в Музее музыкальных инструментов состоится концерт группы «Иірім» под названием «Әлемнің сыйы — әйелге». В Государственном театре кукол покажут спектакль «Мама для Мамонтенка»: на казахском языке в 14:00, на русском — в 12:00. Трогательная история о мамонтенке, потерявшем маму, и его смелом путешествии через океан к своей цели тронет зрителей. Спектакль наполнит сердца как детей, так и взрослых добротой, состраданием и стремлением к мечте.