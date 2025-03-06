Суд отклонил жалобу о взыскании суммы ущерба после затопления судна на Ангаре

Четвертый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Роспотребнадзора на решение о взыскании с компании суммы причиненного ущерба. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.
Речь идет о том, что 17 августа 2023 года в акватории реки Ангары затонуло судно, груженое углем. К счастью, тогда никто не пострадал, а транспортная прокуратура начала проверку.
Как стало известно КП-Иркутск, эксперты настаивали на том, чтобы компания, которой принадлежала баржа, выплатила 431,7 миллиона за загрязнение реки. Однако суд удовлетворил иск частично, взыскав 4,077 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без изменения решение о взыскании 483,3 миллиона рублей с горно-рудной компании, работа которой привела к выбросам загрязняющих веществ в воздух.