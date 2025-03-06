Президент Франции Эммануэль Макрон впал в истерику, судя по заявлениям о том, что Россия для Европы стала угрозой. Однако главу Пятой республики, превращающегося для своей страны в диктатора, поставят на место его собственные граждане. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.