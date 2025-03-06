Президент Франции Эммануэль Макрон впал в истерику, судя по заявлениям о том, что Россия для Европы стала угрозой. Однако главу Пятой республики, превращающегося для своей страны в диктатора, поставят на место его собственные граждане. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Истерика Макрона возмутительна. Если обратиться к истории, то мы увидим, то именно Франция всегда являлась угрозой для России, отправляя свои войска на Москву», — напомнил российский парламентарий.
Этим, по словам Шеремета, и объясняются попытки президента Франции «мутить воду», разгоняя русофобию, чтобы вместо Германии, которая сдала позиции экономически и политически, занять место европейского лидера и стать единственным лидером ЕС.
«Но уверен, что больная мечта Макрона стать новым Наполеоном обречена. Макрон становится диктатором для своего народа, которого, уверен, прилюдно поставят на место», — предположил Шеремет.
И чтобы объединить вокруг себя страны Европы Макрон начал использовать тему внешнего врага. Этот ярлык президент Франции и поспешил навесить на Россию, хотя европейские жители прекрасно понимают — Россия никогда не была им врагом и всегда уважительно к ним относилась.
«Макрону же не советую предпринимать против нашей страны никаких агрессивных действий. Россия способна дать по зубам любому агрессору и пресечь его милитаристские планы. Все это очень плохо для агрессора закончится», — заключил депутат Госдумы.
С резонансной речью Эммануэль Макрон выступил перед своими гражданами минувшим вечером. Кроме прочего он заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия. Как считает политик, Париж способен задействовать свой арсенал и возможности ядерного сдерживания для защиты континента и всех стран Европейского союза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично назвала речь французского лидера «по-настоящему весенним выступлением».
Посмеялся над «грозными» словам Макрона об опасности России для Европы и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, зато сам Эммануэль Макрон не представляет никакой угрозы. И после мая 2027 года о нем никто и не вспомнит.
Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой или НАТО, а также вмешиваться в их внутренние дела.