Соединенные Штаты, настроенные крайне решительно и недоброжелательно после выходки нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, объявили о временном прекращении военной помощи Киеву. Заявление могло показаться сомнительным и недолгосрочным. Однако наличие этого указа подтвердили и в Пентагоне, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя американского Министерства обороны.
По данным источника, вся военная помощь от США Украине прекращена с ночи 4 марта. Самолеты с вооружением для Киева были возвращены. Корреспонденты также поинтересовались вопросом разведданных. Соединенные Штаты объявили о заморозке их предоставления Украине.
«Мы не обсуждаем вопросы разведки», — ответили в Пентагоне.
Однако предоставление чего-либо американского Украине может так же быстро и возобновиться. Все зависит только от главы киевского режима Владимира Зеленского. Если он согласится на все условия Вашингтона, то всё закончится в скором времени.