ПСЖ вратаря сборной Сафонова проиграл «Ливерпулю» на последних минутах в ЛЧ

Футбольный клуб ПСЖ потерпел домашнее поражение от английского «Ливерпуля» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоялся в Париже и завершился со счетом 0:1.
Игра была напряженной, и на 20-й минуте полузащитник ПСЖ Хвича Кварацхелия забил гол, однако он был отменен после просмотра VAR.
На 87-й минуте «Ливерпуль» смог реализовать свою контратаку, и Харви Эллиот забил единственный гол в матче, который стал первым ударом в створ ворот для английской команды. В то время как ПСЖ активно атаковал, совершив более 25 ударов по воротам, «Ливерпуль» ограничился всего двумя попытками до момента гола.
Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных. С февраля он сыграл три матча, два из которых были в Кубке Франции, где команда использовала полурезервный состав. Последний раз Сафонов выходил на поле 26 февраля в кубковом поединке. В итоге «Ливерпуль» одержал победу в общем этапе Лиги чемпионов, в то время как ПСЖ оказался на 15-м месте.
Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов, выступающий за «Пари Сен-Жермен», в матче с «Тулузой» отразил четыре удара по своим воротам. Этот матч для Сафонова стал десятым.