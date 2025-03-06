ПСЖ вратаря сборной Сафонова проиграл «Ливерпулю» на последних минутах в ЛЧ

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных. С февраля он сыграл три матча, два из которых были в Кубке Франции, где команда использовала полурезервный состав. Последний раз Сафонов выходил на поле 26 февраля в кубковом поединке. В итоге «Ливерпуль» одержал победу в общем этапе Лиги чемпионов, в то время как ПСЖ оказался на 15-м месте.