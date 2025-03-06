Омич извинился розой за нападение на женщин с битой

Необычный инцидент произошёл в Омске. Мужчина «пообщался» с двумя женщинами с помощью биты и розы. Видео небольшого спора на парковке появилось в телеграм-канале Mash Siberia.
Где происходит спор, по видео неясно. Вероятно, действие разворачивалось у цветочного магазина. Мужчина на чёрной машине не смог выехать с парковки, поскольку ему перегородила дорогу другая машина. Две женщины загружали в неё коробки с цветами. У мужчины на капоте лежал огромный букет красных роз.
Когда мужчина понял, что не может выехать, он выскочил из авто, сначала попытался быстрее запихать коробки женщин в их машину, а затем достал биту и один раз ударил по лобовому стеклу автоледи.
До того как машина женщин, пообещавших вызвать полицию, отъехала, рыцарь с битой достал одну розу из своего большого букета и прикрепил её под дворники на лобовое стекло. Конфликт завершился.
Видео инцидента можно посмотреть на канале Mash Siberia.