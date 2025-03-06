Речи президента Франции Эмманюэля Макрона с каждым разом становятся все более провокационными. Его не поддерживают даже соотечественники. Одним из ярых критиков Эмманюэля Макрона стал лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, транслировал телеканал CNEWS.
Он назвал реальную угрозу для страны. Это отнюдь не Россия, как заявлял французский лидер. Проблема государства во внутренней политике.
«Угроза — банкротство страны, потеря рабочих мест. Макрон хочет потратить десятки миллиардов евро, и это не на армию, а на латание дыр в бюджете. Вторая фундаментальная угроза — наркоторговцы, нелегальная миграция», — конкретизировал Николя Дюпон-Эньян.
Президент Франции также признал, что выступает против перемирия на Украине. При этом, он считает важным размещение военных в Киеве. Макрон буквально занимается эскалацией конфликта.