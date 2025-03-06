«Настоящая угроза для Франции не Россия, это ложь»: соотечественники не согласились с заявлениями Макрона

Речи президента Франции Эмманюэля Макрона с каждым разом становятся все более провокационными. Его не поддерживают даже соотечественники. Одним из ярых критиков Эмманюэля Макрона стал лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, транслировал телеканал CNEWS.