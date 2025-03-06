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В Омске резко снизилось число пациентов с сахарным диабетом

В региональном минздраве озвучили статистику по заболеваемости в динамике.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области резко снизилось число пациентов, у которых подтвержден сахарный диабет. Данные за последние пять лет привел региональный минздрав.

Согласно статистике, за последние пять лет наблюдался рост заболеваемости, достигнув пика в 2023 году (64 768 пациентов). Однако, по состоянию на 1 февраля 2025 года, число зарегистрированных больных резко сократилось до 59 422 человек.

Специалисты связывают падение числа зарегистрированных случаев с двумя причинами — миграцией населения и естественной смертью (причем не обязательно связанной с диабетом).

Статистика по зафиксированным случаям выглядит так:

2020 год — 60 620 пациентов.

2021 год — 61 175 пациентов.

2022 год — 61 760 пациентов.

2023 год — 64 768 пациентов.

2024 год — 65 232 пациентов.

В минздраве призвали омичей регулярно проходить осмотры у врачей для раннего выявления патологии. Осложнить течение болезни могут хронические заболевания. Поэтому врачи рекомендуют после 45 лет раз в пол года проводить углубленное обследование ключевых систем организма.

Ранее мы рассказывали, как акушерка помогла определить у пациентки рак.