Рядовой Константин Савин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Константин Савин из Тулунского района героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.
Мужчина родился в городе Серебрянск Восточно-Казахстанской области. Выучился на стропальщика и слесаря по ремонту автомобилей. В июне 2002 года ушел в армию, занимал должность стрелка. После участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.
— В зону проведения специальной военной операции отправился, подписав контракт. Рядовой героически сражался и выполнял свой воинский долг, погиб во время выполнения боевого задания, — рассказывает Александр Тюков.
Константин Савин представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом пройдет 7 марта в КДЦ села Азей с 13:00 до 14:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый в России центр памяти о героях СВО появился в Иркутской области.