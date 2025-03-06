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Рядовой Константин Савин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Боец представлен к награждению Орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Константин Савин из Тулунского района героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Александр Тюков.

Мужчина родился в городе Серебрянск Восточно-Казахстанской области. Выучился на стропальщика и слесаря по ремонту автомобилей. В июне 2002 года ушел в армию, занимал должность стрелка. После участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.

— В зону проведения специальной военной операции отправился, подписав контракт. Рядовой героически сражался и выполнял свой воинский долг, погиб во время выполнения боевого задания, — рассказывает Александр Тюков.

Константин Савин представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом пройдет 7 марта в КДЦ села Азей с 13:00 до 14:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый в России центр памяти о героях СВО появился в Иркутской области.