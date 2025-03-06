Рядовой Константин Савин из Тулунского района героически погиб в зоне СВО

Мужчина родился в городе Серебрянск Восточно-Казахстанской области. Выучился на стропальщика и слесаря по ремонту автомобилей. В июне 2002 года ушел в армию, занимал должность стрелка. После участвовал в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.