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51 человека спасли из снежного плена на трассах Казахстана за ночь

АСТАНА, 6 мар — Sputnik. 51 человека спасли из снежного плена сотрудники МЧС на трассах Казахстана за одну ночь.

Источник: МЧС Казахстана

В Костанайской области на автодороге «Аркалык-Торгай» в снежном заносе застряли три легковых и один грузовой автомобили. Спасатели на вездеходе эвакуировали шесть человек.

В том же регионе из снежного плена спасли семью. Супруги с двумя детьми не смогли выбраться и вызвали на помощь МЧС.

Спасатели оперативно прибыли на вездеходе Трэкол и отбуксировали автомобиль в село Аралбай. Никто в медицинской помощи не нуждался.

рассказали в МЧС

В Улытауской области сотрудники ДЧС спасли четыре человека, легковой автомобиль с людьми оказался в снежном заносе и не смог продолжить движение.

Самое больше количество людей спасли минувшей ночью в Актюбинской области. Сразу в трех районах автомобили застряли в снежном заносе, все автомобили отбуксировали в ближайшие населенные пункты. А спасенных пассажиров вывезли на вездеходе.

В Атырауской области из снежного плена спасены пять человек. Их эвакуировали из легкового автомобиля.

Между тем, МЧС предупреждает казахстанцев и призывает не выезжать в непогоду за пределы города.