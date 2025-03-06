51 человека спасли из снежного плена на трассах Казахстана за ночь

В Костанайской области на автодороге «Аркалык-Торгай» в снежном заносе застряли три легковых и один грузовой автомобили. Спасатели на вездеходе эвакуировали шесть человек.
В том же регионе из снежного плена спасли семью. Супруги с двумя детьми не смогли выбраться и вызвали на помощь МЧС.
Спасатели оперативно прибыли на вездеходе Трэкол и отбуксировали автомобиль в село Аралбай. Никто в медицинской помощи не нуждался.
В Улытауской области сотрудники ДЧС спасли четыре человека, легковой автомобиль с людьми оказался в снежном заносе и не смог продолжить движение.
Самое больше количество людей спасли минувшей ночью в Актюбинской области. Сразу в трех районах автомобили застряли в снежном заносе, все автомобили отбуксировали в ближайшие населенные пункты. А спасенных пассажиров вывезли на вездеходе.
В Атырауской области из снежного плена спасены пять человек. Их эвакуировали из легкового автомобиля.
Между тем, МЧС предупреждает казахстанцев и призывает не выезжать в непогоду за пределы города.