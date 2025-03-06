70% россиян не боятся одиночества: подробности

Одиноким человеком можно оставаться даже в окружении толпы, казалось бы, близких людей. Каждый интерпретирует это чувство по-своему. Так, по мнению 22% россиян, одиночки — люди, у которых нет семьи и родственников. 16% населения страны считают, что это те, кто не встретил единомышленников, согласно данным опроса ВЦИОМ.