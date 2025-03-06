Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

70% россиян не боятся одиночества: подробности

ВЦИОМ: около 70% жителей России не боятся одиночества.

Источник: Комсомольская правда

Одиноким человеком можно оставаться даже в окружении толпы, казалось бы, близких людей. Каждый интерпретирует это чувство по-своему. Так, по мнению 22% россиян, одиночки — люди, у которых нет семьи и родственников. 16% населения страны считают, что это те, кто не встретил единомышленников, согласно данным опроса ВЦИОМ.

Также выяснилось, что россияне не боятся остаться в одиночестве. Для 68% респондентов это не представляется чем-то критичным. Лишь по 5% россиян переживают, что останутся без поддержки или переживут утрату члена семьи, пишет РИА Новости.

Помимо прочего, результаты выявили определенную тенденцию. Так, одиноких людей стало заметно больше. 21% респондентов отметили, что в их населенном пункте эта доля выросла. Люди постепенно перестают бояться одиночества.

Как говорится: одной проблемой меньше. Однако их все-таки хватает. Россияне продолжают жаловаться на бездомных собак. Их стало значительно больше.