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В семье омского хоккеиста Мартынова появился богатырь

Нападающий омского «Авангарда» впервые стал папой.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Белорусский нападающий омского «Авангарда» стал папой. 4 марта 2025 года в семье хоккеиста родился мальчик. В соцсетях появилось фото бирки на руке молодой мамочки. На ней видно, что на свет появился мальчик ростом 57 см и весом 4 210 гр. Мальчика назвали Мирон Игоревич.

«Добро пожаловать в нашу большую ястребиную семью», — поприветствовали новорождённого в ХК «Авангард».

В этот день «Авангард» играл в гостях с «Сочи», поэтому игру Игорь Мартынов пропустил. К слову, омичи вырвали победу в овертайме со счётом 3:2.

В омском минздраве ранее сообщили, что рождение богатырей в Омской области в последнее время происходит часто. За 2024 год в роддомах Омска и районов области на свет появилось 797 детей весом больше четырех килограммов. С начала года в регионе рождается больше мальчиков, чем девочек.