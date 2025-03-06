В семье омского хоккеиста Мартынова появился богатырь

В омском минздраве ранее сообщили, что рождение богатырей в Омской области в последнее время происходит часто. За 2024 год в роддомах Омска и районов области на свет появилось 797 детей весом больше четырех килограммов. С начала года в регионе рождается больше мальчиков, чем девочек.