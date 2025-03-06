ЗОЖ и инновации: Life.ru выяснил, что обсуждают на форуме «Женщины за здоровое общество»

Анастасия Столкова рассказала о форуме «Женщины за здоровое общество». Видео © Life.ru.
«Наш проект уже объединил самых активных женщин, которые ведут повестку в области здоровьесбережения. Темы форума отражают современные тенденции развития здравоохранения. Это достижения искусственного интеллекта в медицине, это и различные инновации, и технологии для здоровья», — отметила Столкова.
Кроме того, на мероприятии обсуждаются темы, связанные со здоровым образом жизни. Она подчеркнула, что форум позволяет обмениваться опытом и получать экспертные знания, которые помогут развивать проекты не только на региональном, но и на федеральном уровне.
Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов на форуме «Женщины за здоровое общество» заявил, что проблемы со сном в начале весны могут быть связаны с банальной усталостью и нехваткой витаминов. Врач посоветовал соблюдать режим, отказываться от кофеина за несколько часов до сна и поддерживать физическую активность.