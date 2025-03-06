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Во Владивостоке набирают волонтёров на Восточный экономический форум 2025

Агентство по делам молодёжи Приморского края объявило набор волонтёров на юбилейный, десятый Восточный экономический форум (ВЭФ), который пройдёт с 3 по 6 сентября 2025 года на острове Русском во Владивостоке.

Источник: Добро.Медиа

Добровольцы будут помогать в организации работы девяти функциональных направлений форума, включая администрирование залов деловой программы, работу на информационных стойках, выдачу аккредитационных бейджей и другие задачи.

Будущие волонтёры пройдут специальное обучение, будут обеспечены питанием, проживанием и трансфером. По завершении форума все добровольцы получат благодарственные письма, по информации пресс-службы правительства Приморского края.

Чтобы стать волонтёром ВЭФ-2025, необходимо зарегистрироваться на сайте до 15 мая 2025 года и отметить поле «ВЭФ-2025, Владивосток, 03−06.09.25» в личном кабинете во вкладке «Работа».

Главная цель форума — содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.