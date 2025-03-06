В России ужесточат правила проверки водителей на алкоголь и наркотики

«Список веществ, наличие которых в организме водителя проверяет медицинский анализ, впервые будет дополнен мефедроном (сейчас в нем есть кокаин, опиаты, каннабиноиды и т. д.)», — сообщает Коммерсант. Как говорится в пояснительной записке, это сделано «с учетом изменения структуры наркопотребления в РФ». Завершение общественного обсуждения новых правил запланировано на 6 марта, после чего последует официальное утверждение приказа.