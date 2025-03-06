В России ужесточат правила проверки водителей на алкоголь и наркотики

Водителей будут проверять на употребление мефедрона.
Министерство здравоохранения России анонсировало введение обновленных норм для медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. В список запрещенных веществ, выявляемых в ходе анализов, теперь включен мефедрон. По словам представителей ведомства, это изменение было внесено в ответ на сдвиги в структуре наркопотребления среди населения страны.
«Список веществ, наличие которых в организме водителя проверяет медицинский анализ, впервые будет дополнен мефедроном (сейчас в нем есть кокаин, опиаты, каннабиноиды и т. д.)», — сообщает Коммерсант. Как говорится в пояснительной записке, это сделано «с учетом изменения структуры наркопотребления в РФ». Завершение общественного обсуждения новых правил запланировано на 6 марта, после чего последует официальное утверждение приказа.
Еще одной важной частью обновленных правил является введение процедуры подписания добровольного информированного согласия на медицинское вмешательство. В случае отказа водителя от подписания такого согласия, он будет автоматически считаться отказавшимся от прохождения освидетельствования, что повлечет за собой юридические последствия.
Минздрав уточнил, что изменены и временные рамки для проведения тестов. Максимальный интервал между замерами выдыхаемого воздуха увеличен до 25 минут, а для сдачи анализа мочи отводится не более 60 минут.
Также одним из ключевых нововведений стало разрешение на немедленный забор крови для анализа у водителей, получивших серьезные травмы в ДТП, минуя предварительное тестирование дыхания. Как поясняет Минздрав, это направлено на повышение безопасности дорожного движения и ускорение оказания медицинской помощи.
Ранее Министерство здравоохранения России разработало актуализированный порядок проведения медицинского освидетельствования водителей. В документе перечислены особенности проведения процедуры при оказании экстренной помощи и содержится расширенный список запрещенных веществ, на которые берут пробы.