Острую нехватку психиатров зафиксировали в Новосибирской области

Условием получения выплаты является заключение трудового договора с медицинской организацией на должность, включенную в программный реестр вакантных должностей, и исполнение трудовых обязанностей в течение пяти лет. Средний медицинский персонал может рассчитывать на выплату до 750 тыс. рублей при соблюдении тех же условий.