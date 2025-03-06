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Острую нехватку психиатров зафиксировали в Новосибирской области

Также Новосибирская область испытывает потребность во врачах-терапевтах.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирская область испытывает потребность во врачах-терапевтах и психиатрах, сообщает Министерство здравоохранения региона в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В рамках программы «Развитие здравоохранения» врачи, прибывшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек, могут получить единовременную компенсационную выплату до 1,5 млн рублей.

Условием получения выплаты является заключение трудового договора с медицинской организацией на должность, включенную в программный реестр вакантных должностей, и исполнение трудовых обязанностей в течение пяти лет. Средний медицинский персонал может рассчитывать на выплату до 750 тыс. рублей при соблюдении тех же условий.