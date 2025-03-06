В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособия по безработице

Данную инициативу прокомментировал практикующий адвокат Московской палаты адвокатов и член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что размеры пособий при принятии законопроекта останутся в рамках действующих норм. То есть, расчет пенсии по безработице для тех, кто работал не менее 26 недель за последний год, составляет 75% среднего заработка в первые три месяца, 60% — в следующие четыре месяца, 45% — далее, но не выше максимума, уточнил специалист.