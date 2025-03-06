В Госдуме предложили изменить правила выплаты пособия по безработице

В Госдуме хотят изменить правила получения выплат по безработице.
Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили изменить подход к выплате пособий по безработице для граждан предпенсионного возраста. По новому законопроекту, внесенному в Госдуму, предпенсионеры смогут получать государственную поддержку до момента трудоустройства или выхода на пенсию. Соответствующие поправки предложено внести в ФЗ «О занятости населения».
«Настоящим законопроектом предлагается изменить указанные правила и установить, что период выплаты пособия по безработице безработным гражданам предпенсионного возраста осуществляется до момента трудоустройства гражданина предпенсионного возраста, либо до момента возникновения у такого лица права на страховую пенсию в зависимости от того какое из указанных событий наступило раньше», — следует из пояснительной записки депутатов к документу.
Данную инициативу прокомментировал практикующий адвокат Московской палаты адвокатов и член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. В разговоре с «Известиями» он уточнил, что размеры пособий при принятии законопроекта останутся в рамках действующих норм. То есть, расчет пенсии по безработице для тех, кто работал не менее 26 недель за последний год, составляет 75% среднего заработка в первые три месяца, 60% — в следующие четыре месяца, 45% — далее, но не выше максимума, уточнил специалист.
Те же, кто был уволен из-за нарушений или не работал год вовсе будут получать минимальную выплату. В настоящий момент минимальное пособие по безработице составляет всего 1500 рублей.
Инициатива партии «Справедливая Россия — За правду» по изменению выплат пособий по безработице предпенсионерам следует за другими законодательными предложениями, направленными на поддержку горожан. Например, депутаты предлагали предоставлять пенсионерам бесплатную юридическую помощь, передает «Ридус».