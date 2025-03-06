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Диетолог Поляков: тяга к сладкому может говорить о нехватке магния и хрома

По слова эксперта, постояное желание полакомиться конфетами может указать на сахарный диабет.

Источник: Аргументы и факты

Тяга к конфетам и другим сладостям может указать на нехватку в организме витаминов и минералов, рассказал корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков.

«Есть несколько объяснений тяги к сладкому. Это может быть связано с нарушением углеводного обмена, то есть, с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом», — рассказал эксперт.

По его словам, пристрастие к сладкому может быть симптомом хронического стрессового напряжения и воспитанной с детства привычки успокаиваться конфетами.

Очень часто за тягой к сладкому могут скрываться нереализованные потребности и желания, общее состояние усталости, истощения. В этих случаях желание съесть конфету — это попытка подсластить пилюлю, когда нужно дальше работать.

«Тяга к сладкому также наблюдается при дефиците магния, хрома, некоторых витаминоподобных веществ», — рассказал эксперт.

Ранее диетолог рассказал, что желание съесть кислую пищу может указывать на проблемы с ЖКТ, а тяга к соленым огурцам может быть связана с хроническим стрессом.