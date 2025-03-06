Диетолог Поляков: тяга к сладкому может говорить о нехватке магния и хрома

Тяга к конфетам и другим сладостям может указать на нехватку в организме витаминов и минералов, рассказал корреспонденту aif.ru врач-эндокринолог, диетолог, психолог Антон Поляков.
«Есть несколько объяснений тяги к сладкому. Это может быть связано с нарушением углеводного обмена, то есть, с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом», — рассказал эксперт.
По его словам, пристрастие к сладкому может быть симптомом хронического стрессового напряжения и воспитанной с детства привычки успокаиваться конфетами.
Очень часто за тягой к сладкому могут скрываться нереализованные потребности и желания, общее состояние усталости, истощения. В этих случаях желание съесть конфету — это попытка подсластить пилюлю, когда нужно дальше работать.
«Тяга к сладкому также наблюдается при дефиците магния, хрома, некоторых витаминоподобных веществ», — рассказал эксперт.
Ранее диетолог рассказал, что желание съесть кислую пищу может указывать на проблемы с ЖКТ, а тяга к соленым огурцам может быть связана с хроническим стрессом.