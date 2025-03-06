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В Омске опубликовали постановление об эвакуации брошенных машин

В городе насчитывается около 200 бесхозных автомобилей.

Источник: Om1 Омск

В Омске опубликовали постановление, позволяющее эвакуировать брошенные автомобили. Подпись под документом поставил мэр Сергей Шелест. Теперь городские службы смогут убирать машины, оставленные на парковках и во дворах жилых домов. По предварительным данным, таких автомобилей в городе насчитывается около 200, и их планируется эвакуировать постепенно.

Если поступит сообщение о брошенной машине, специалисты будут составлять акт и заберут автомобиль на специальную стоянку. В течение пяти дней после эвакуации городские чиновники обязаны будут установить владельца автомобиля и разместить соответствующую информацию на сайте мэрии.

Брошенными будут признаваться те автомобили, собственник которых не установлен, а также машины без колес, деталей или с сильной коррозией кузова. Это решение направлено на улучшение ситуации с парковками и безопасность на улицах города.