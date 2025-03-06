Александр Овечкин сократил отставание от Гретцки до девяти голов

А свой 884-й гол в НХЛ Овечкин забил в ворота клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг». Россиянин оформил гол на 57-й минуте встречи. Впрочем, эта шайба не спасла «Кэпс» от поражения со счётом 1:3.